رئيسة المفوضية الأوروبية تنتقد الحشود في جنازة ملاديتش المدان بجرائم حرب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم ‌الثلاثاء، إن الصور التي أظهرت الحضور الواسع بجنازة راتكو ملاديتش المدان بارتكاب جرائم حرب كانت "صادمة".

وأضافت فون دير لاين أنها ⁠ربما تقوض خطط صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس "كانت صور جنازة راتكو ملاديتش في بلجراد صادمة"، وهو موقف عبر عنه أيضا رئيس المجلس ‌الأوروبي ⁠أنطونيو كوستا.

وأضافت أن "مظاهر الدعم الرسمي وحضور بعض كبار المسؤولين الصرب في الجنازة ⁠أمر يدعو للأسف. فهي تدل على الفشل في مواجهة فصل مظلم ⁠من تاريخ أوروبا الحديث وتتعارض مع القيم التي ⁠يقوم عليها مسار صربيا نحو الاتحاد الأوروبي".

وتوافد الآلاف في بلجراد، أمس الاثنين، لحضور جنازة الجنرال المنتمي لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، الذي توفي الأسبوع الماضي أثناء قضاء عقوبة ‌السجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتجمعت الحشود، حاملة الأعلام الصربية وصور ملاديتش وهو يرتدي قبعة عسكرية صربية تقليدية في إحدى ضواحي بلجراد.

وكانت هذه إحدى أكبر الجنازات العامة في صربيا منذ سقوط الشيوعية في 1990، وأظهرت مدى التبجيل الذي لا يزال يحظى به ملاديتش لدى الكثيرين في صربيا وجمهورية صرب البوسنة ذات الحكم الذاتي، رغم ‌الإدانات ⁠الصادرة ضده المتعلقة بدوره في مذبحة سربرنيتشا عام 1995 وحصار سراييفو، وهما من أكثر الأحداث دموية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.