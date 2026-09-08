ينظم حزب الوفد، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الفلاح المصري، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026، الساعة السابعة مساءً، في إطار الاحتفاء بالفلاح المصري وتقدير دوره المحوري في دعم الدولة المصرية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأفاد الوفد، في بيان له، أن الاحتفالية تأتي تأكيدًا على المكانة التي يحظى بها الفلاح المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية لمسيرة البناء والتنمية، وشريكًا أصيلًا في جهود الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الحزب، أنه من المقرر أن تشهد الاحتفالية حضور عدد من كبار الشخصيات في الدولة، إلى جانب عدد من السياسيين والمسؤولين وكبار رجال الدولة والإعلاميين، فضلًا عن قيادات حزب الوفد واتحاد الفلاحين الوفديين، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي والفلاحين.

وأوضح الوفد، أن فعاليات الاحتفالية تتضمن التأكيد على أهمية دعم الفلاح المصري، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة تسويق المحاصيل الزراعية، بما يضمن تحقيق عائد عادل للمزارعين، ويدعم جهود الدولة في توفير السلع والمنتجات الزراعية للمواطنين.

وتابع أن الاحتفالية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وسبل دعم المزارعين وتحسين أوضاعهم، إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية والاتحادات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يخدم مصالح الفلاح ويدعم خطط التنمية.

وأكد حزب الوفد أن الاحتفال بعيد الفلاح يمثل مناسبة وطنية لتكريم أبناء القطاع الزراعي، وتجديد التأكيد على أهمية دورهم في حماية الأرض الزراعية، وزيادة الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل الدولة المصرية.