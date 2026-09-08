ناس للاستثمارات الإماراتية تنفذ صفقة الاستحواذ على 25% من المالية والصناعية المصرية بقيمة 5 مليارات جنيه

كشفت شركة المالية والصناعية المصرية، إتمام عملية بيع المساهم الرئيسي بها شركة ميدفيرت مصر للاستثمار 25% من حصتها بالشركة لصالح شركة ناس للاستثمار القابضة المحدودة في صفقة بلغت قيمتها إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه.
جاءت الصفقة في إطار عملية إعادة هيكلة بين أطراف المرتبطة على أسهم الشركة.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة عن الصفقة، إن حصة شركة ناس للاستثمار ارتفعت إلى 25% مقارنة بـ0% قبل الصفقة، في حين تراجعت ملكية ميدفيرت مصر للاستثمار إلى 8% مقارنة بـ33% قبل تنفيذ الصفقة.
وبلغ متوسط سعر بيع سهم المالية الصناعية المصرية في الصفقة نحو 200 جنيه للسهم.
وشهد سعر السهم ارتفاعات خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10% عقب الإعلان عن الصفقة ليصل إلى 227 جنيه.