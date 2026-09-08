 ناس للاستثمارات الإماراتية تنفذ صفقة الاستحواذ على 25% من المالية والصناعية المصرية بقيمة 5 مليارات جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 1:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ناس للاستثمارات الإماراتية تنفذ صفقة الاستحواذ على 25% من المالية والصناعية المصرية بقيمة 5 مليارات جنيه

محمد عصام
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 1:34 م

كشفت شركة المالية والصناعية المصرية، إتمام عملية بيع المساهم الرئيسي بها شركة ميدفيرت مصر للاستثمار 25% من حصتها بالشركة لصالح شركة ناس للاستثمار القابضة المحدودة في صفقة بلغت قيمتها إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه.

جاءت الصفقة في إطار عملية إعادة هيكلة بين أطراف المرتبطة على أسهم الشركة.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة عن الصفقة، إن حصة شركة ناس للاستثمار ارتفعت إلى 25% مقارنة بـ0% قبل الصفقة، في حين تراجعت ملكية ميدفيرت مصر للاستثمار إلى 8% مقارنة بـ33% قبل تنفيذ الصفقة.

وبلغ متوسط سعر بيع سهم المالية الصناعية المصرية في الصفقة نحو 200 جنيه للسهم.

وشهد سعر السهم ارتفاعات خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10% عقب الإعلان عن الصفقة ليصل إلى 227 جنيه.

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