مصنعو الآلات الألمان ينقلون أبحاثهم بشكل متزايد إلى الخارج

ينقل مصنعو الآلات والمعدات في ألمانيا أنشطة أبحاثهم إلى الخارج بشكل متزايد.

وتنظم 43% من الشركات في هذا القطاع بالفعل أنشطة البحث والتطوير خارج ألمانيا، وفقا لاستطلاع أجراه اتحاد مصنعي الآلات والمعدات الألمان (في دي إم إيه) وشمل 400 شركة عضوة في الاتحاد.

وترغب أكثر من ثلثي الشركات (69%) التي تجري أبحاثا بالفعل في الخارج في توسيع أنشطة البحث والتطوير خارج ألمانيا.

وتتوقع أربع من بين كل عشر شركات تجري أبحاثا بالفعل على المستوى الدولي أن ترتفع حصتها من أنشطة البحث في الخارج بنحو عشر نقاط مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتوقع نحو 40% أخرى زيادة أكبر من ذلك.

ويرى الاتحاد أن الصين والهند ستكتسبان أهمية أكبر في هذا المجال.

وقال نائب المدير التنفيذي الرئيسي للاتحاد، هارتموت راون: "هذا التطور يمثل إشارة تحذير واضحة بالنسبة إلى ألمانيا كموقع صناعي، لا سيما أننا - بوجود 190 ألف مهندس - نعتبر أهم شريك في خلق القيمة للقطاعات الاقتصادية خلال تطوير منتجات وعمليات جديدة... من يريد تأمين الموقع الصناعي في ألمانيا والتكنولوجيا المتقدمة هنا، يتعين عليه الآن تهيئة الظروف اللازمة للاستثمارات والابتكارات"، مشيرا إلى أن الدعم غير البيروقراطي يمثل عاملا مهما هنا أيضا.