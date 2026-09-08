- الشروق ترصد تمهيد فناء المدرسة ووضع طبقة رملية مناسبة به ورفع كفاءته



قالت صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بقرية كفر الجزار بمحافظة القليوبية، في تصريحات لـ"الشروق"، إنها لم تتلق أي تبرعات حتى الآن، وذلك بشأن الإعلان عن تبرعات من قبل أحد الأحزاب عبر أحد البرامج.

ورصدت «الشروق» الأعمال الجارية لترميم خطوط الصرف الصحي بالمدرسة، بجانب تأهيل فناء المدرسة بالرمال، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها بتوجيهات من الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية.

وناشدت مديرة المدرسة، عبر "الشروق"، الجميع تحري الدقة في المعلومات الخاصة بها وعدم تداول معلومات مغلوطة عنها.

كان الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، أجرى جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، أمس؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على مستوى أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول ودورات المياه والأفنية، والتأكد من تلافي كل الملاحظات التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها، حيث استهل جولته بتفقد فناء المدرسة واطلع على موقف أعمال الصرف، ورصد عددا من الملاحظات المتعلقة بحالة الفناء ومستوى النظافة ببعض الفصول.

واستدعى المحافظ المهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، للوقوف على المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

ووجه المحافظ وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، بسرعة التعامل مع مشكلة الصرف الخارجي والتواصل الفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للعمل على إنهائها خلال اليوم.

كما وجه المحافظ، بسرعة تمهيد فناء المدرسة ووضع طبقة رملية مناسبة به، ورفع كفاءته، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إلى جانب سرعة تلافي جميع الملاحظات الخاصة بالفصول والمرافق، وإخطاره فور الانتهاء من الأعمال والتأكد من جاهزية المدرسة بصورة كاملة لاستقبال الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية، أن جاهزية المدارس مسئولية مباشرة تقع على عاتق إدارات المدارس وكل الجهات المعنية، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي تقصير أو إهمال مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشدد المحافظ على أن المتابعة ستكون ميدانية ومستمرة، وأنه سيتم التعامل بحسم مع أي ملاحظات أو أوجه قصور يتم رصدها، مؤكدا استمرار الجولات المفاجئة على المدارس بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات على أرض الواقع وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.