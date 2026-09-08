الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أهمية اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة الأزمات

التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وفي مستهل اللقاء، قدم الوزير تهانيه إلى الأمين العام بمناسبة تسلمه مهامه، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسئولياته الجديدة، بما يسهم في تعزيز دور جامعة الدول العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إطار جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة والتوتر القائم بين طهران وواشنطن، وانعكاسات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.

كما تناول اللقاء التداعيات المحتملة لاضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وتأثيراتها في اقتصادات الدول العربية، ولا سيما العراق، في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة إلى حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكد حسين أهمية فتح قنوات للحوار والتواصل بين الأطراف المعنية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تفاهمات تسهم في خفض التوتر ومنع اتساع دائرة الصراع، مشيراً إلى الحاجة الماسة إلى وجود قنوات اتصال وحلقة وصل تساعد على تقريب وجهات النظر ودعم المسارات الدبلوماسية.

وأشار الوزير إلى إمكانية اضطلاع جامعة الدول العربية بدور إيجابي في هذا السياق، من خلال توظيف علاقاتها واتصالاتها ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية اعتماد الدبلوماسية الهادئة والحوار في معالجة الأزمات، معرباً عن انفتاحه واستعداده للقيام بدور إيجابي يسهم في دعم جهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

حضر اللقاء سفير العراق لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، الدكتور قحطان طه خلف، ورئيس الدائرة العربية، السفير أسامة مهدي غانم.