ضبط طالبين لقيادتهما سيارتين برعونة وأداء حركات استعراضية في شمال سيناء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء القبض على قائدي سيارتين ملاكي، لقيادتهما برعونة وأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق في شمال سيناء، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سير قائدي سيارتين «ملاكي» برعونة وأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق في شمال سيناء، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في مقطع الفيديو، وتبين أن إحداهما منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائديهما، وتبين أنهما طالبان، مقيمان بدائرة قسم شرطة رفح. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، ابتهاجًا بحفل زفاف أحد أقاربهما.

وتابعت الوزارة أنه تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.