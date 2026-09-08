المخرج رشيد مشهرواي يعلن عن مشاركة فيلم سما في مسابقات رسمية بمهرجانات عالمية

أعلن المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن مشاركة فيلم "سما" للمخرجة رباب خميس، وإنتاج مؤسسة مشهراوي لدعم السينما والسينمائيين في غزة، في أكثر من مسابقة رسمية في عدد من المهرجانات العالمية.

يذكر أن فيلم "سما" سبق ونال تنويه خاص وجائزة نقدية بعد مشاركته في قسم الأفلام الوثائقية في سوق مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، ضمن مسابقة كان دوكس (Cannes Docs)، إلى جانب إشادة واسعة من الجمهور والنقّاد السينمائيين.

و"سما" واحد من ثمانية أفلام وثائقية صُوّرت في غزة، ضمن سلسلة أفلام "من المسافة صفر وأقرب".

يروي الفيلم قصة الطفلة سما، التي تبلغ من العمر 10 أعوام، وهي تجوب أرجاء أحد مخيمات اللاجئين في غزة، حاملةً صمتها العميق وابتسامتها المتفائلة، في رحلة يومية لجمع الكرتون والبلاستيك لبيعهما أو استخدامهما وقوداً للطهي، لإعالة أفراد أسرتها الخمسة بعد غياب والدها، وسط ظروف معيشية قاسية تفتقد مقومات الحياة الأساسية.