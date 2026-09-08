أرسنال ومانشستر يونايتد يطاردان مهاجم الهلال

يواصل ناديا أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان اهتمامهما بالتعاقد مع محمد قادر ميتي، مهاجم الهلال السعودي، بعدما سبق أن استفسرا عن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لموقع «TEAMtalk»، فإن ميتي، البالغ من العمر 18 عامًا، كان يفكر في العودة إلى الملاعب الأوروبية، إلا أن الهلال رفض العروض والاستفسارات التي تلقاها بشأن اللاعب، وتمسك باستمراره مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل ميتي على المدى الطويل داخل الهلال سيخضع للتقييم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تولي ريتشارد هيوز منصبًا رياضيًا إداريًا رفيع المستوى في النادي السعودي.

وتترقب الأندية الإنجليزية موقف اللاعب، في ظل رغبتها في استغلال أي فرصة متاحة للتعاقد معه مستقبلًا، بينما يتمسك الهلال حاليًا باستمرار المهاجم الشاب ضمن صفوفه.

ويأتي اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد بميتي في إطار سعي الناديين لاكتشاف المواهب الشابة والاستثمار في اللاعبين أصحاب الإمكانات المستقبلية، مع استمرار متابعة تطور اللاعب داخل الدوري السعودي.