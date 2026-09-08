هرتسوج: حظر بريطانيا للتجارة مع المستوطنات سيكون تدخلا سافرا في الانتخابات الإسرائيلية

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، أن الحظر التجاري الذي ستفرضه بريطانيا على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعد تدخلا في انتخابات الكنيست المقبلة، ويضر بالعمال الفلسطينيين، ويقوض المصالح الأمنية للدول الغربية.

وقال هرتسوج خلال مراسم أقيمت في مقر إقامته بالقدس المحتلة إنه "إذا حدث هذا (الحظر التجاري البريطاني) - وقد تنضم إليه دول أخرى - فأعتقد أنه سيكون خطأً فادحا، وقرارا سيُسجل في الجانب الخاطئ من التاريخ"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف هرتسوج: "في السياق الراهن، سيكون هذا تدخلا سافرا في الانتخابات الديمقراطية (انتخابات الكنيست). ولن يخدم هذا الإجراء أحدا. بل سيضر الفلسطينيين بشكل مباشر، للأسف، ويحرمهم من فرص العمل والتجارة. وفي نهاية المطاف، سيقوّض مصالح وأمن الدول المحبة للحرية"، على حد زعمه.

ولم يوضح هرتسوج ما يقصده بـ"التدخل السافر"، لكن يبدو أنه يُلمّح إلى أن توقيت مثل هذا الإجراء العقابي سيؤثر سياسيا على خيارات الناخبين الإسرائيليين.

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "العقوبات ليست حلا، بل الحوار هو الحل. أقول لجميع الحكومات الأجنبية: توقفوا!، ابتعدوا عن طريق العقوبات والمقاطعة المسدود، واتجهوا نحو الحوار البناء والتعاون"، على حد تعبيره.

من جهته، أكد وزير معاشات ‌التقاعد البريطاني، بات مكفادن، أن بلاده تعتزم الإعلان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء عن ⁠حظر تجاري على السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مكفادن لإذاعة تايمز، ردا على سؤال حول آلية تطبيق الحظر التجاري: "سيدلي ‌وزير ⁠الخارجية، إد ميليباند ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم، ويتمحور البيان حول فكرة ⁠أن المملكة المتحدة، إلى جانب العديد من الدول ⁠الأخرى، لا ترغب في رؤية إمكانية ⁠حل الدولتين وهي تتلاشى".