الكرملين: روسيا تعتزم العمل مع جميع الدول لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن روسيا بادرت بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب الغذائية بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف بيسكوف لوسائل إعلام هندية قبيل قمة "بريكس" التي ستستضيفها الهند السبت المقبل، : "تولي موسكو اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي، ومستعدة للتعاون مع جميع الدول في سبيل تعزيزه"، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأوضح أن "الأمن الغذائي ملف هام، لذا بادرت روسيا بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب بين دول المجموعة".

وتابع بيسكوف: "نواصل العمل على ذلك ونواصل الحوار مع جميع الدول المعنية".

ومضى قائلا: "نرى أن تلك المبادرة بإمكانها المساهمة في الأمن الغذائي العالمي."

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين العام الماضي، إنشاء بورصة حبوب لدول "بريكس" تساهم في تشكيل مؤشرات أسعار عادلة"، مشيرا إلى أن "بعض دول "بريكس" تعد من بين كبار منتجي الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في العالم، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة في العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في مركز "بهارات ماندابام" تحت شعار "بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة".