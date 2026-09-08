المجر تطرد 10 دبلوماسيين روس بسبب أنشطة غير مقبولة

أعلنت الحكومة المجرية، اليوم الثلاثاء، أنها أمرت عشرة أعضاء من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بودابست بمغادرة البلاد، بسبب قيامهم بأنشطة اعتبرتها السلطات المجرية غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على قرار الطرد.

وقالت وزيرة الخارجية المجرية، أنيتا أوربان، إن السفير الروسي أبلغ بأن "السلطات المجرية خلصت إلى أن 10 من أعضاء البعثة الروسية مارسوا أنشطة داخل المجر غير مقبولة للدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا"، وهي المعاهدة الدولية التي تنظم عمل الدبلوماسيين وسلوكهم.

ولم توضح أوربان، التي لا تربطها صلة قرابة برئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، طبيعة الأنشطة التي نسبت إلى الدبلوماسيين الروس، كما لم تحدد المهلة الممنوحة لهم لمغادرة المجر، لكنها أكدت أن بلادها تسعى إلى الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسي مع موسكو.

وقالت أوربان، في بيان، إن "هذا القرار يحمي أمن المجر وسيادتها".

وأضافت أوربان إن القرار "لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. وتعتزم المجر مواصلة الحوار الضروري على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد".

ويأتي قرار المجر في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجيار، الذي تولى منصبه في وقت سابق من العام الجاري، متعهدا بإنهاء سياسات البلاد المؤيدة لروسيا.

وكان سلفه، فيكتور أوربان، حليفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولطالما سعى إلى تأجيل، أو عرقلة، فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا، كما سعى إلى إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة مع موسكو.