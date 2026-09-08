تقرير: أمريكا تطلب من كوريا طرح مشروعات استثمارات تتجاوز الـ350 مليار دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية طرح مشروعات استثمارية تتجاوز قيمتها مجتمعة الـ 350 مليار دولار التي اتفقت عليها الدولتان بموجب اتفاق تجاري العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخوض كوريا الجنوبية مفاوضات في اللحظة الأخيرة مع واشنطن لضمان ألا يتخطى الالتزام الفعلي الـ 350 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وتشمل المشروعات قيد المناقشة محطة "إنسينال" لتوليد الكهرباء، التي تعمل بالغاز في ولاية تكساس، وبناء ثمانية مفاعلات نووية كبيرة، ومشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال.

وتدرس كوريا الجنوبية ما إذا كانت ستدرج مشروعين فقط من المشروعات الثلاثة، أو ستجري تعديلات على المبالغ المخصصة للاستثمارات بما يسمح بإدراج المشروعات الثلاثة جميعها ضمن الإطار المتفق عليه.

وتعتزم الحكومة إطلاع البرلمان على تفاصيل مفاوضات الاستثمار في 17 سبتمبر، وقد توقع مذكرة تفاهم في 18 سبتمبر.