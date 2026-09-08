كندا و11 دولة أوروبية تعتزم فرض قيود على تجارة سلع المستوطنات الإسرائيلية

البيان المشترك: يجب على إسرائيل أن توقف فورا توسيع المستوطنات وأن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين

البيان المشترك: عازمون على حماية حل الدولتين وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم

أعلنت كندا و11 دولة أوروبية عزمها فرض قيود وطنية، أو دعم قيود أوروبية، على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين.

وقالت الدول، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، مساء الثلاثاء، إن الوضع في الضفة الغربية «يتدهور بسرعة» في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، منددة خصوصًا بطرح مناقصات لمشروع «E1» الاستيطاني.

وتضم الدول الموقعة كلًا من: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.

وأكدت الدول عزمها اتخاذ إجراءات وطنية، ودعم إجراءات أوروبية لتقييد تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تدرس دول أخرى هذه التدابير وغيرها وفقًا لإجراءاتها الوطنية.

ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وأعلنت الدول الثلاث عزمها اتخاذ تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات.

رفض الضم والتهجير القسري

وشددت الدول على تمسكها بحل الدولتين، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وتحقيق «سلام عادل ودائم»، مؤكدة معارضتها أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات والصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسئولين عن أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، أقرت الدول بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، وجددت إدانتها لهجوم 7 أكتوبر، مؤكدة التزامها بمواجهة معاداة السامية.

وأكد البيان أن حل الدولتين يجب أن يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية «ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة» التعايش في سلام وأمن، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا وباعتراف متبادل.