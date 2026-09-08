ضبط شخص بالقليوبية يدير صفحة لبيع شهادات رسمية مقلدة والنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، من ضبط شخص بالقليوبية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع شهادات رسمية مقلدة مقابل مبالغ مالية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وقالت الداخلية في بيان لها أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد كشفت عن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلالها لبيع شهادات رسمية مقلدة نظير مبالغ مالية.

وتابعت أنه بإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا عُثر على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وارتكابه الواقعة.

وبمواجهته، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها، مؤكدًا ارتكابه النشاط بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.