ضبط طالب بالجيزة أنشأ صفحة للنصب على راغبي شراء الأسلحة البيضاء

ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الإنترنت، القبض على طالب بالجيزة، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية، بقصد النصب والاحتيال على راغبي الشراء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء الأسلحة البيضاء، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية إليه، ثم غلق هاتفه عقب ذلك، وعدم الوفاء بما وعد به.