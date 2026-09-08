السفير الأمريكي في بيروت: مستعدون للتفاوض مع حزب الله عن طريق الدولة اللبنانية

أعرب السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد للتفاوض مع حزب الله "عن طريق الدولة اللبنانية".

وقال السفير عيسى، في تصريح عقب زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إن " الرسالة الأمريكية إلى البيئة الشيعية هي أننا لا نريد إلا مصلحتها وعودة الجنوب إلى أصحابه وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم".

وأضاف :"لا نعرف كيف نصل إلى نتيجة مع قسم من البيئة الشيعية، الذين لا يفهمون أن مصلحتهم تكمن في أن يتفهموا ما هي مسؤولياتهم".

وحول الحوار مع " حزب الله"، قال عيسى: "نحن مستعدون للتفاوض مع / حزب الله/ عن طريق الدولة اللبنانية" ، موضحاً أن "الدولة هي التي تتفاوض لصالح لبنان، ونحن وسطاء ولا مشكلة مع كل من يمكنه أن يساهم في تقديم السلام للبنان ".

وعن دور أمريكا في وقف الاعتداءات على لبنان، أوضح عيسى:" تتحدثون عن الاعتداءات وكأنها بدأت من جانب إسرائيل ولا تتحدثون عمن بدأ، وقد قلنا إنه إذا اعتديتم، الإسرائيلي سوف يردّ بقوة".

وعن ملفّ الأسرى، أكد السفير الأمريكي أنه لن يتوقف عن متابعة هذا الملف، قائلاً "سنبذل كل الجهود حتى النهاية".

وفي إشارة للمؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس، يوم 17 الشهر الجاري، قال عيسى: " إن المؤتمر التحضيري هو استكمال لما بدأنا به قبل الحرب في الخامس مارس الماضي، وهو لمعرفة حاجات الجيش اللبناني".