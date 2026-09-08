تايلاند تطلب 10 آلاف عامل من سريلانكا بعد موجة نزوح العمالة الكمبودية

تعتزم تايلاند توظيف نحو 10 آلاف عامل من سريلانكا، في أول دفعة من نوعها واسعة النطاق من نوعها لاستقدام عمالة مهاجرة من خارج الدول المجاورة، وذلك بعد أن أدت التوترات الحدودية إلى عودة العديد من العمال الكمبوديين إلى بلادهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج، إن مجلس الوزراء التايلاندي وافق اليوم الثلاثاء، على اتفاقية عمل مع سريلانكا، ستتمخض عن إطلاق قناة رسمية للتوظيف، حسبما أفاد وزير العمل جولابون أمورنفيفات.

وستكون سريلانكا دولة قيد التجربة، في إطار سعي تايلاند إلى الحصول على مصادر جديدة للعمالة لسد العجز في الصناعات التي تعاني من صعوبة في شغل وظائفها الشاغرة.

وتُمثل هذه الخطوة تحولاً بالنسبة لاقتصاد يعاني من شيخوخة سكانية، كان يعتمد تقليدياً على العمال من دول ميانمار وكمبوديا ولاوس المجاورة، لتشغيل المصانع والمزارع ومواقع البناء.

ووفقاً لغرفة التجارة التايلاندية، يشكل المهاجرون نحو عُشر القوى العاملة في تايلاند.

وكان عدد العمال الكمبوديين يبلغ نحو 500 ألف عامل ، قبل أن تتصاعد التوترات الحدودية إلى اشتباكات دامية العام الماضي، لكن أكثر من 60% منهم غادروا تايلاند منذ ذلك الحين، وفقاً للغرفة التجارية.

وقد أدى رحيلهم إلى تفاقم نقص العمالة في قطاعات تشمل البناء والتصنيع والزراعة.