وزير الخارجية الروسي: هجمات الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية ستأتي بنتائج عكسية، محذرًا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للافروف مع نظيره السعودي، حيث أكد أن موسكو ترى أنه من غير المقبول محاولة حل النزاعات بالوسائل العسكرية، لما يترتب عليها من مخاطر على المدنيين والمنشآت المدنية، فضلًا عن تأثيرها السلبي في الاقتصاد العالمي، نظرًا لأهمية الخليج ومياهه في حركة التجارة الدولية.

وأعرب لافروف، عن أسف موسكو لانخراط دول عربية في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قائلًا إن دول الخليج وجدت نفسها منخرطة في الصراع «رغمًا عنها».

وأكد أن روسيا، بالتنسيق مع شركائها العرب، ترى أن النزاعات القائمة يجب أن تُحل بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي ومراعاة الاتفاقيات القائمة التي توقف تنفيذها حاليًا.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المباحثات تركز، بصورة خاصة، على مذكرة إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن موسكو والرياض تؤيدان التوصل إلى حلول وسط تتيح تنفيذ الاتفاق.