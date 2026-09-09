أعلن حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتيف، الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف المنطقة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به كوندراتيف عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الهجوم.

وأوضح كوندراتيف أن الجيش الأوكراني شن هجومًا بطائرات مسيرة على منطقة كراسنودار خلال ساعات الليل، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار في البنية التحتية المدنية بعدة مدن في المنطقة.

وقال كوندراتيف: "قُتل 4 أشخاص، بينهم طفل، جراء الهجوم في مدينة نوفوروسيسك، وأصيب 29 آخرون، 3 منهم في حالة خطيرة".

ومن جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليل من تحييد نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة.

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير 2022 هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، فيما تشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، بينما تعتبر كييف ذلك "تدخلًا" في شؤونها.