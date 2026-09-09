السلطات الماليزية تنتشل رفات جميع ركاب مروحية الطبيب الطائر بعد تحطمها

انتشلت السلطات، اليوم الأربعاء، رفات جميع الأشخاص الذين كانوا على متن مروحية تابعة لخدمة "الطبيب الطائر" وعددهم 5، والتي تحطمت في جزيرة بورنيو الماليزية أمس الثلاثاء.

ووقع الحادث بالقرب من مهبط لونج ليلانج بشمال ولاية ساراواك، أكبر ولايات ماليزيا، والتي تضم مناطق ريفية ونائية شاسعة يصعب فيها الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وتنقل خدمة "الطبيب الطائر" الفرق الطبية إلى المناطق المعزولة.

وقال مسئولون إن إجراءات التعرف رسميا على رفات الطيار و4 من العاملين الطبيين بدأت.

ولم تعلن السلطات على الفور سبب تحطم المروحية أو ما إذا كانت الظروف الجوية قد أسهمت في وقوع الحادث، في ظل تأثر ساراواك خلال الأسابيع الأخيرة بضباب دخاني ناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة.

ويجري حاليا تحقيق في الحادث.

وقدم رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، تعازيه، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن التكهنات في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في الحادث.

وقال إبراهيم إن الحكومة ستوفر لأسر الضحايا جميع المساعدات والدعم اللازمين.

كما أعلنت حكومة ساراواك تقديم مساعدات مالية لأسر الضحايا وتعهدت بتحمل نفقات تعليم أبنائهم.