وزير الخارجية الإسرائيلي يزعم: لا نخطط لطرد أو ترحيل أي شخص من غزة

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنهم لا يخططون لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله.

وقال خلال زيارة لسلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية، بحسب وكالة فرانس برس: "إذا أراد شخص الهجرة بمحض إرادته، وكانت هناك دولة مستعدة لاستقباله، كما يحدث في أي منطقة نزاع في العالم، فلن نعارض ذلك. لكننا لن نُجبر أحدا على الرحيل خلافا لإرادته".

وكان عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية قد طرحوا خططا لإخراج مليوني نسمة من قطاع غزة الذي دمرته الحرب، مقدمين هذه المبادرة إلى حد كبير على أنها طوعية.

وسبق أن طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، خطة تقضي بإخراج سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى الخارج خلال سبع سنوات.

وحدد بن غفير هدفا يتمثل في تهجير 250 ألف فلسطيني من القطاع خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان، الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة، خلال السنوات الست التالية.

ووصف بن غفير خطته بأنها "واقعية"، زاعما أن دولا عدة مستعدة لاستقبال سكان غزة، من دون أن يكشف عن أسماء هذه الدول.

كما تفرض إسرائيل واقعا مأساويا ما بين القصف المتواصل وإحكام الحصار ومنع المساعدات دخول الغذائية إلى القطاع؛ ما يجعل أكثر من مليوني شخص تحت وطأة الجوع والموت.