 نبيل فهمي: التصعيد الإيراني ضد الدول العربية يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي: التصعيد الإيراني ضد الدول العربية يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 4:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 4:40 م

أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداء الإيراني على الأردن بالصواريخ الباليستية، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا لسيادة الأردن وسلامة أراضيه، وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وحذر فهمي من أن استمرار موجة التصعيد الإيراني المتنامي ضد دول الخليج وعدد من الدول العربية يهدد بانزلاق المنطقة برمتها مجددًا نحو حرب مفتوحة، من شأنها أن تنسف أي جهود دبلوماسية تستهدف احتواء التصعيد عبر التفاوض.

وأضاف الأمين العام للجامعة أن استمرار هذا السلوك الإيراني والسعي إلى توسيع جبهات الصراع يرسخ عداوات مع دول الجوار العربي لعقود مقبلة، فضلًا عن تداعياته الخطيرة على منظومة الأمن الإقليمي.

وشدد على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية والأردن كلٌّ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعيًا إيران إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد، والعدول عن سياستها تجاه الدول العربية، والاحتكام إلى لغة العقل والالتزام بمبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجدد الأمين العام تضامن الجامعة العربية الكامل مع الأردن، ووقوفها إلى جانبه، ودعم جميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وصون أمنه واستقراره.

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