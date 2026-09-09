القبض على صانعة محتوى بالجيزة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

ألقت مباحث الآداب، القبض على صانعة محتوى بالجيزة، لنشرها مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، كما عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات ضبطت المذكورة، ولها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، فضلًا عن كمية من المواد المخدرة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وكشف الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية.