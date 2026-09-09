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أصيب مواطنون فلسطينيون، يوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط استمرار خروقاته وإطلاق النار والقصف بقطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإصابة مواطنين بعضهم في حالة حرجة بقصف من مسيرة إسرائيلية، استهدف دراجة نارية في شارع الرشيد بحي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الوكالة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، دمرت بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأصدر جيش الاحتلال إخلاءات بمناطق غربي مدينة غزة، وسط تدمير مربعات سكنية وتشريد المزيد من الأهالي.

ولفت المراسل إلى إصابة مواطنين، جراء إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكر أن مواطنين أصيبوا بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بشارع الجلاء غربي مدينة غزة.

وحسب المراسل، فإن امرأة أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة.

وأوضح أن قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وقنابل إنارة من آليات الاحتلال استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد بقصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرقي جباليا، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في محيط دوار أبو شرخ شمالي القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية للقطاع.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف مدفعي شمالي مخيم البريج وقرب جسر وادي غزة.

وفي جنوب القطاع، أُطلقت قنابل إنارة شرقي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بكثافة في بحر مدينة رفح.