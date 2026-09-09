أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، قائلاً إن مشاركة الفريق المصري في فعاليات المعرض أثبتت امتلاك مصر كوادر بشرية متميزة في مجال الطيران والقوات الجوية.

وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN”، أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية والطيارين المصريين شيء يُفرح ويُشرف، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كوادر بشرية وصفها بأنها سبيكة ذهبية، فضلًا عن تفاني أبنائها وإيمانهم ببلادهم ومهمتهم ووطنهم.

وتابع أن مصر قد لا تمتلك أحدث أو أغلى الطائرات في العالم، إلا أنها تمتلك "الإنسان الأغلى في العالم"، مؤكدًا أن قيمة القوات الجوية المصرية لا تتوقف على المعدات والأسلحة، وإنما تمتد إلى الكوادر البشرية والطيارين الذين يمثلون عنصرًا أساسيًا في قوة السلاح.

وأشار إلى أن سلاح الطيران المصري يعد من أقوى أسلحة الطيران في العالم، مؤكدًا أن ثروة مصر الحقيقية تتمثل في كوادرها وطياريها وقدرات أبنائها وتفانيهم في أداء مهامهم.

ولفت إلى أنه التقى خلال فعاليات المعرض اثنين من قادة القوات الجوية، وكان يتابع معهما العروض الجوية، موضحًا أنه كان يسألهما عن الطائرات المشاركة، وكانا يقدمان له شرحًا حول إمكانياتها والدول التي تنتمي إليها.

واستكمل أن المعرض شهد مشاركة طائرات من دول مختلفة، بينها إسبانيا والهند والسعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن إحدى الطائرات الإسبانية تشارك للمرة الأولى وتظهر في سماء الشرق الأوسط.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في مطار العلمين الدولي، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وكان في استقبال الرئيس السيسي ورئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس لدى وصولهما إلى قاعة المعرض، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيسين التقطا صورة تذكارية مع كبار المدعوين عقب وصولهما، ثم شاهد الرئيس والحضور فيلمًا تسجيليًا عن المعرض.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي وضيفه قاما بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، حيث استمعا إلى شرح من اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع حول جناح الهيئة، ثم تفقدا المعرض المكشوف، وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند.