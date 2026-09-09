مصرع شابين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق بحر النزلة بالفيوم

لقي شابان مصرعهما، مساء اليوم، إثر حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين أمام محطة الصهريج القديمة، بطريق بحر النزلة، عند مدخل قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ونُقلت جثماناهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق بحر النزلة، ووجود متوفين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين، ما أسفر عن مصرع كل من محمد السيد عبد الحميد غيث، 30 عامًا، ومحمد محمود جنيدي أبو حبيب، 25 عامًا.

وجرى نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحادث، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.