مساعد وزير الخارجية: مئات السفن العالقة بمضيق هرمز على متنها بحارة مصريين

قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إنَّ هناك مئات السفن العالقة في مضيق هرمز، على متنها بحارة مصريين وغير مصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تنصح البحارة دائمًا بالتواصل مع أقرب سفارة مصرية، مؤكدا أن جميع السفارات لديها حاليًّا خط ساخن حيث تتيح تلقي رسائل عبر واتساب.

وأوضح أن وزارة الخارجية نجحت في الفترة الأخيرة في تيسير دخول بحارة مصريين إلى موانئ إماراتية ومن ثم إعادتهم لمصر، مؤكدا الحصول على تأشيرات اضطرارية ضمن إجراءات العودة.

ووصف الوضع في مضيق هرمز بأنه أمر كبير ويشهد وجود الكثير من السفن العالقة، مؤكدا أنه فور التواصل بين البحّار والسفارة أو القنصلية المصرية في أقرب دولة بما في ذلك في إيران يتم على الفور تقديم الدعم له في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه في خضم الحرب نجحت الوزارة في تيسير إعادة البحارة الذين كانوا على متن السفينة ريم الخليج المحتجزة في ميناء بندر عباس الإيراني.

وتحدث عن البحارة الثمانية المختطفين على متن ناقلة قبالة الصومال، قائلًا إن الاتصالات بين هؤلاء المختطفين وأسرهم تتم بشكل يومي، موضحًا أن الوزارة يسرت التواصل بين الأهالي في مصر وهؤلاء البحارة.

ولفت إلى التواصل مع السفير المصري بالصومال للاطمئنان عليهم، مؤكدا أن سلامة البحارة المصريين أمر حيوي، ونوه إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطي يجري اتصالات على أعلى مستوى مع وزيري خارجية الصومال واليمن للإفراج عنهم.

وعبر عن أمله في الإفراج عنهم بأقرب وقت ممكن، مؤكدا أن التواصل دائم ومستمر حتى يتم الإعلان رسميًّا عن الإفراج عنهم، وأوضح أن الجهود مستمرة وإن كان الأمر يتضمن بعض التعقيدات.

وأكد أن مثل هذه الأمور تدخل بها الكثير من الأطراف، موضحًا أن مسئولية الإفراج عن المختطفين والتفاوض مع الخاطفين يكون مسئولية الشركة المالكة للسفينة.

ونوه إلى أن السفينة التي على متنها البحارة المصريون المختطفون يوجد على متنها أيضًا بحارة من جنسيات أخرى.