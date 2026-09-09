نشأت الديهي: كنت أنتظر اعتذارًا من محافظ القليوبية لمديري المدرستين

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، عدم تقدم محافظ القليوبية أسامة عبد الفتاح بالاعتذار لمديري مدرستين أثناء جولة تفقدية قام بها في في منطقتي كفر شكر وبنها.

وقال الديهي خلال برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء: «اللي عايز يروح يدور على المدارس كان يروح من شهرين فاتوا، وكان المفروض وزير التربية والتعليم يطبطب على مديرة المدرسة ويبوس رأسها لأنها ست فاخرة ومعلمة مصرية وأم مصرية دبرت حالها وقالت أنا جايبة الفلوس دي من جيبي ولكن المحافظ كان عايز يغلطها وخلاص، ولكن ربما الوزير شعر بالحرج من المحافظ».

وأضاف: «محافظ القليوبية أحرج نفسه»، مشيرًا إلى أن المحافظ صرح اليوم بأن مديرة المدرسة لم تقدم ما يثبت دفعها أي مبالغ، وعقب: «سبنا الخط العريض وروحنا لشارع فرعي».

ورفض الديهي، تصرف المحافظ مع مدير المدرسة وانتقاده له لارتدائه جلبابًا، وعقب: «كان شيئًا يدعو للاستغراب، وأرى أن المحافظ لم يكن موفقا وأهان قامتين تعليميتين واستمر في تبرير ما فعله».

في المقابل عرض مقارنة بين ما قام به اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء الذي قام بجولة تفقدية لإحدى المدارس شكر خلالها أساتذة المدرسة بعبارات رقيقة حرص على كتابتها بنفسه على سبورة الفصول.

وأشار إلى أن البرنامج تلقى اتصالًا هاتفيًا من الربان أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة نافذة والعضو المنتدب لشركة سونكر يُعلن التبرع بمليوني جنيه لإعادة تأهيل مدارس البحيرة والقليوبية لدعم المدارس الأولى بالرعاية.

كما أعلن قيام النائب إسلام التلواني عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج تبرعه بنصف مليون جنيه لمدارس إدارتي كوم حمادة وبدر التعليمية، وكذلك قيام أحد المسئولين عن كبرى شركة حاويات موانئ دبي العالمية بالتبرع لرفع كفاءة خمس مدارس وخمس مستشفيات.

وعلق الديهي: «دي مشاركة مجتمعية وإحنا عندنا في مصر كوادر ذهب لازم أشكرهم، وأنا مدين لكل الناس التي تواصلت ومدين لهم بكلمة شكرًا».

وكانت مديرة المدرسة قد أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما واجهت انتقادات المحافظ حسام عبد الفتاح خلال جولة مفاجئة، مؤكدة أنها ووكيلة المدرسة أنفقتا 18 ألف جنيه من مالهما الخاص لتجهيز المدرسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وخلال الجولة، انتقد المحافظ مستوى الاستعدادات داخل المدرسة، قبل أن تكشف المديرة أنها أنفقت، هي ووكيلة المدرسة، نحو 18 ألف جنيه من مالهما الخاص على أعمال مرتبطة بالمرافق وتجهيز المدرسة.

وجاءت الواقعة خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها محافظ القليوبية، الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، بعدد من المدارس في مدينتي كفر شكر وبنها، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة تفقد أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول ودورات المياه والأفنية، إلى جانب الوقوف على الملاحظات التي قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وخلال الجولة، أثارت حالة أحد المديرين داخل إحدى المدارس جدلا أيضا، بعدما ظهر مرتديا "جلابية"، وهو ما دفع المحافظ إلى سؤاله عن الزي الذي حضر به إلى المدرسة.

وبرر المدير ارتداءه الجلابية بأنه كان يعمل مع العاملين في تنظيف وتجهيز المدرسة، وأنه اضطر إلى تغيير ملابسه أثناء أعمال التنظيف.