ريال مدريد يهزم إنتر ميلان بثنائية في دوري أبطال أوروبا

استهل ريال مدريد مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «سانتياجو برنابيو».

ونجح كيليان مبابي في افتتاح التسجيل لصالح ريال مدريد بالدقيقة 14، بعدما استغل براهيم دياز خطأً دفاعيًا فادحًا من لاعبي إنتر ميلان، وقطع الكرة قبل أن يمررها إلى مبابي، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية سكنت الجهة اليسرى من الشباك.

وأضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 23، مستغلًا خطأً فادحًا من حارس إنتر ميلان، جوسيب مارتينيز، الذي تأخر في تمرير الكرة، ليضغط عليه فالفيردي وينجح في قطعها، قبل أن يضعها داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن كارلوس أوجوستو من تقليص الفارق لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 77، بعدما تلقى تمريرة أرضية من لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة مباشرة سكنت الجهة اليسرى من مرمى ريال مدريد.

وكثف إنتر ميلان ضغطه خلال الدقائق المتبقية بحثًا عن هدف التعادل، لكن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، ليحسم ريال مدريد المباراة لصالحه ويقتنص أول ثلاث نقاط في مشواره بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.