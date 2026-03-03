هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا

استهل مانشستر سيتي مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 بانتصار خارج ملعبه على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "دراجاو"، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول، بعدما لم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت له خلال الـ45 دقيقة الأولى.

واحتاج مانشستر سيتي إلى دقيقتين فقط بعد انطلاق الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، بعدما وضع النرويجي إيرلينج هالاند فريقه في المقدمة عند الدقيقة 47.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية متقنة من إنزو فرنانديز، ارتقى لها هالاند وحولها برأسية قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

وحاول بورتو العودة إلى المباراة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع مانشستر سيتي نجح في الحفاظ على تقدمه، قبل أن يعود هالاند في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 90+1، ليكمل ثنائيته الشخصية ويحسم النقاط الثلاث لفريقه.

وبهذا الانتصار، حصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري، بينما بقي رصيد بورتو خاليًا من النقاط بعد الجولة الافتتاحية.