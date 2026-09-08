 مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الوادي - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 10:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الوادي

يونس درويش
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 10:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 10:28 م

لقي شخص مصرعه، وأصيب ستة آخرون بطريق أسيوط الوادي الجديد، إثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل بنطاق محافظة أسيوط.

وكان اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق أسيوط الوادي الجديد، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ستة آخرين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة، وتبين من المعاينة وفاة شخص، وإصابة كل من "سيد م. ح، وقوشتي ا. ع، وع. ا. ع، ومحمود ص. ر، ونجاح س. ع (أنثى)، وأحمد م. ع"، ومصرع محمد عبد الله سلطان.

فيما تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وإخطار النيابة للتحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك