مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الوادي

لقي شخص مصرعه، وأصيب ستة آخرون بطريق أسيوط الوادي الجديد، إثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل بنطاق محافظة أسيوط.

وكان اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق أسيوط الوادي الجديد، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ستة آخرين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة، وتبين من المعاينة وفاة شخص، وإصابة كل من "سيد م. ح، وقوشتي ا. ع، وع. ا. ع، ومحمود ص. ر، ونجاح س. ع (أنثى)، وأحمد م. ع"، ومصرع محمد عبد الله سلطان.

فيما تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وإخطار النيابة للتحقيق.