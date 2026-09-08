أمريكا تفرض عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية

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قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على العديد من شركات الطيران الإيرانية الكبيرة كجزء من حربها ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة تستهدف شركات الطيران الإيرانية الحكومية والخاصة، مضيفة 27 شركة طيران إيرانية إلى قائمة العقوبات.

وتضم القائمة شركات كيش أيرلاينز وإيران أير تور وأيه.تي.أيه أيرلاينز.

وتوسع الإجراءات الجديدة نطاق العقوبات الأمريكية على صناعة الطيران الإيرانية وتشمل حصة أكبر من قطاع النقل الجوي في إيران.

ووفقا للعقوبات، يمكن أن تواجه الشركات والبنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية التي تشملها العقوبات لعواقب.

ومن المحتمل أن تؤثر العقوبات الأمريكية أيضا على المسافرين. ويمكن أن تتوقف منصات حجز التذاكر وخدمات الدفع الإلكتروني الأجنبية عن العمل مع الشركات الإيرانية خوفا من العقوبات الأمريكية، ما سيزيد صعوبة شراء تذاكر طيران الشركات الإيرانية.