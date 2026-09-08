مهدي سليمان: مهما رحل أي لاعب سيظل الزمالك موجودًا

أعرب مهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أهمية حصد النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا بثنائية نظيفة على أبو قير للأسمدة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري، حيث سجل هدفي الفريق الأبيض محمد إسماعيل ومحمد شريف.

وقال مهدي سليمان، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت» عقب حصوله على جائزة رجل المباراة: "حققنا فوزًا مهمًا وحصدنا 3 نقاط، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، ونتطور من مباراة إلى أخرى، ونجحنا في الوصول إلى 10 نقاط".

وأضاف: "لم نخض فترة إعداد، ولا يمكننا رفع الحمل التدريبي في الوقت الحالي، لكن اللاعبين كانوا رجالًا، وأوجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي".

واختتم حارس الزمالك تصريحاته قائلًا: "الزمالك نادٍ عريق يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام، ومهما رحل أي لاعب سيظل الزمالك موجودًا".