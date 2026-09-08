رئيس البورصة: الأرقام ارتفعت بنحو 50% خلال الـ6 أسابيع الماضية بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال عمر رضوان، رئيس البورصة، إن هناك تحسنًا متسارعًا حدث خلال العام الجاري، مرجعًا ذلك إلى أسباب عديدة، يأتي في مقدمتها استخدام التكنولوجيا.

وأضاف "رضوان" عبر برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc”، اليوم الثلاثاء، أن القانون رقم 5 لسنة 2022، المعروف باسم قانون التكنولوجيا المالية، سمح للشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بما في ذلك التعاقد الإلكتروني.

وتابع أن التعاقد الإلكتروني، ولأول مرة في تاريخ مصر، أصبح معترفًا به أمام المحاكم وقانونيًا، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات حصلت على هذا الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبناءً عليه أصبحت قادرة على الوصول إلى العملاء في جميع محافظات مصر.

وأشار إلى أنه خلال شهر يوليو الماضي صدرت قوانين جديدة تتعلق بالضرائب، من بينها إلغاء قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، الذي ظل منتظرًا لنحو 12 سنة، وإقرار ضريبة دمغة نسبية مبسطة وسهلة التنفيذ بدلًا منه.

وأكد أن هذه التطورات أسهمت في حدوث طفرة في السوق، مضيفًا أن بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تضاعفت الأرقام خلال الأسابيع الـ 6 الماضية، محققة زيادة بنحو 50%.