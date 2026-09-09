جيراسي يقود دورتموند لفوز مثير على فياريال في دوري أبطال أوروبا

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هز المهاجم الغيني سيرهو جيراسي الشباك ثلاث مرات في فوز مثير لفريقه بوروسيا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

بعد شوط أول سلبي، تقدم دورتموند بهدف عكسي سجله ريناتو فاييجا لاعب فياريال بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل الفريق الألماني.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف سانتياجو مورينو في الدقيقة 66.

لكن جيراسي أعاد تفوق دورتموند بهدف ثان في الدقيقة 80، وأضاف هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 85، ليتقدم الألمان بنتيجة 3 / 1.

لكن فياريال قلص الفارق بهدف ذاتي سجله جيراسي بالخطأ في مرمى دورتموند بالدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأصحاب الأرض.