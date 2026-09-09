كشف الفنان صبري فواز عن تفاصيل مسلسله الجديد «عمرة رمضان»، والمقرر عرضه ضمن موسم «الأوف سيزون»، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلن خلاله عن فريق العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل «عمرة رمضان» كل من: محسن محيي الدين، ورانيا فريد شوقي، ونورهان، وشريف الدسوقي، وأمير صلاح الدين، وميرنا وليد، ومصطفى شوقي، وأشرف طلبة، وألفت عمر، وأحمد منير، وعلاء زينهم، إلى جانب إسلام وبسنت، فيما يشارك صبري فواز في العمل.

المسلسل من تأليف الدكتور محمد عبد السلام، وإخراج محمد خضري، وإنتاج علاء الزير.

وتدور أحداث «عمرة رمضان» حول مجموعة من الموظفين العاملين داخل شركة حكومية تحمل اسم «الشركة المصرية للتوريدات»، حيث تجمعهم ظروف العمل، قبل أن يتفقوا على أداء العمرة معًا، لتشهد الرحلة عددًا من المواقف والتطورات التي تكشف جوانب مختلفة من حياة الشخصيات.