بيلاروسيا تفوز بأفضل عرض في الدورة 33 من المهرجان التجريبي بـ«henya + Tanya = Love»

-«البيت» و «Take Me Back to Cairo» يفتتحا حفل ختام المهرجان

-العرض المصري "بماذا يحلم الناجون" يفوز بأفضل سينوغرافيا والتميز في الإخراج

-كاتسارينا كريلُوفا أفضل ممثلة وفهد ردة الحارثي أفضل نص

-العرض الإنجليزي "لعبة ليلية" يفوز بجائزة التحكيم الخاصة





اختتم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات دورته الثالثة والثلاثين، التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، بحفل ختامي على خشبة المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، بحضور رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران والدكتور ايمن الشيوي رئيس قطاع المسرح والمخرج خالد جلال عضو مجلس الشيوخ، وعدد من السفراء وممثلي السفارات والمراكز الثقافية الأجنبية، وضيوف المهرجان من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من فناني مصر والمسرحيين والنقاد والباحثين.

قدمت الحفل الفنانة نورهان، التي رحبت بالحضور، واستعرضت أبرز محطات الدورة الثالثة والثلاثين، التي شهدت على مدار أيامها تقديم 19 عرضًا مسرحيًا، و14 جلسة فكرية، و7 ورش مسرحية، إلى جانب إصدار 12 كتابًا ودراسة ومسرحية مترجمة للمكتبة العربية، فضلًا عن الفعاليات المصاحبة واللقاءات الفنية التي جمعت المسرحيين من مصر ومختلف أنحاء العالم.

«البيت».. فيلم يستعيد تفاصيل الدورة 33 وحنين الضيوف

بدأ حفل الختام بعرض الفيلم القصير «البيت»، من إخراج محمد فاضل القباني ومونتاج نغم علام، والذي يرصد كواليس الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويلتقط تفاصيل من حياة ضيوف المهرجان خلال أيامه، وما نشأ بينهم وبين القاهرة من حالة خاصة من الألفة والحنين، وصولًا إلى لحظة الوداع والرغبة في العودة إلى المدينة مرة أخرى.

«Take Me Back to Cairo». عرض فني لفرقة ايجبشن بروجيت

وقدمت فرقة Egyptian Project، العرض الفني «Take Me Back to Cairo» وتفاعل الجمهور مع العرض الغنائي، وغنوا معهم.

وصُمم ديكور العرض بواسطة محمد جابر، فيما تولى ياسر شعبان تصميم الإضاءة، وأخرجه محمد عبد الرحمن الشافعي.

واستعرض الدكتور سامح مهران أبرز ما شهدته الدورة، مشيرًا إلى تقديم 19 عرضًا مسرحيًا، ومناقشة قضايا المسرح والتجريب في 14 جلسة فكرية وبحثية، إلى جانب تدريب الفنانين والمشاركين في 7 ورش مسرحية، وإضافة 12 إصدارًا جديدًا من الدراسات والمسرحيات المترجمة إلى المكتبة العربية.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن الدورة احتفت كذلك بأصحاب الخبرة المسرحية المميزة، وشهدت الاحتفال بـيوم المسرح المصري، مؤكدًا أن المهرجان يختتم فعاليات دورته الحالية بتكريم الفائزين، لتطوى صفحة دورة جديدة، وتبدأ دورة أخرى بفكر وطموح جديدين.

ووجه مهران الشكر والتقدير إلى جميع من شاركوا في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن إدارة المهرجان تشرفت بوجود ضيوفها وفنانيها واستمتعت بعروضهم وتجاربهم، كما تقدم بالشكر لكل من قدم الدعم وأسهم في إنجاح الدورة الثالثة والثلاثين.



وفي كلمته خلال حفل الختام، نقل الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، تحيات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى ضيوف المهرجان، قائلًا:

« في ختام هذه الدورة من المهرجان التجريبي، أنقل لحضراتكم تحيات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة. وأقول لضيوفنا الأعزاء: شرفتمونا في مصر التي كانت وما زالت وستظل بمشيئة الله تفتح ذراعيها لكل من يؤمن بالفن والإنسانية.

شكرًا لكل من شارك، ولكل من أبدع، ولكل من آمن بفن المسرح وقدرته على التغيير؛ تغيير الإنسان والعالم. نعدكم أن نكمل المسيرة في القريب نحو تطوير المسرح والارتقاء بالإنسان. إن المسرح الحقيقي لا يعرف التوقف ولا يعرف النهاية، لأنه دائمًا يبحث عن أسئلة جديدة، أشكال جديدة، وآفاق جديدة للإنسان. من رحم النهايات تنبت بدايات، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرًا».

تكريم لجنة مشاهدة واختيار العروض المصرية

وشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المسرحية المصرية، تقديرًا للجهد الذي بذلته اللجنة في متابعة العروض المصرية وفحصها واختيار التجارب التي شاركت في برنامج الدورة الثالثة والثلاثين.

وضم تشكيل اللجنة، الناقدة مي سليم، الفنان حسام داغر، المخرج إسلام إمام، الدكتورة سحر حلمى راقصة الباليه العالمية، وعضو هيئة تدريس بالمعهد العالى للباليه، والمخرج الدكتور محمود فؤاد صدقي وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وزيزي المصري مقررا.

تكريم المراكز الثقافية.. شركاء المهرجان في مصر

كما حرص المهرجان خلال حفل الختام على تكريم ممثلي المراكز الثقافية في مصر التي تعاونت مع المهرجان خلال الدورة الحالية، تقديرًا لدورها في دعم البرنامج الفني والفكري والتدريبي، وإسهامها في إتاحة مساحات للتبادل الثقافي بين الفنانين المصريين وضيوف المهرجان من مختلف الدول.

وهم: اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية في مصر، المركز الثقافي البريطاني، المعهد الثقافي الإيطالي، وأكد المهرجان أن هذا التعاون يمثل أحد العناصر الأساسية في نجاح الدورة، خاصة أن طبيعة المهرجان تقوم على الانفتاح على المؤسسات الثقافية والفنية المختلفة، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل المسارح والمراكز الثقافية والجهات التي تستضيف العروض والورش والندوات والفعاليات المصاحبة.

تكريم لجنة تحكيم



كما شهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، تقديرًا لدورهم في مشاهدة العروض المشاركة وتقييمها، وصولًا إلى إعلان جوائز الدورة الثالثة والثلاثين.

وتضم لجنة التحكيم الدولية الفنان رياض الخولي رئيسًا، وعضوية محمد الغرباوي، ومحمد منير العرقي، وخالد الرويعي، وباتريشيا لومباردي أسيرا، وحسّان كاسي كوياتي، وساشو أوغنانوفسكي.

توصيات لجنة التحكيم: زيادة الجوائز وتوضيح علاقة العروض بالتجريب

وألقى الفنان رياض الخولي، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كلمة اللجنة في ختام أعمالها، التي وجه خلالها الشكر والتقدير إلى إدارة المهرجان، والفنانين والفرق المشاركة، مستعرضًا رؤية اللجنة لما قدمته الدورة من تجارب مسرحية، ومعلنًا عددًا من التوصيات الخاصة بالدورات المقبلة.

وقال الخولي: «تتشرف اللجنة أن تقدم في ختام أعمالها خالص الشكر والتقدير إلى إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لما بذلته من جهود وهيأت من سبل لإنجاح هذه الدورة، من خلال حسن إدارة وتنظيم العروض المسرحية، بما فيها العلاقات العامة، والندوات، والورش، والملتقيات الفكرية، والإصدارات المسرحية للمهرجان، لما أسهم في توفير بيئة فنية وثقافية متكاملة للاحتكاك والتدريب والمسرح المعاصر.

كما تتجه اللجنة بالشكر إلى جميع الفنانين والفرق المشاركة، وإلى كل من أسهم في إنجاح هذه الدورة، متمنية للمهرجان دوام التميز والتجدد.

تابعت اللجنة طوال أيام المهرجان 15 عرضًا مسرحيًا وأدائيًا، تنوعت في رؤاها وتجاربها وأساليبها الجمالية، وكشفت عن تعدد واضح في المقاربات المسرحية المعاصرة ومفاهيمها.

وتؤكد اللجنة أن المسرح يظل أصل الحريات، ومصنع الفكر الحر، ومعمل التجريب، وأن تعدد اللغات والأشكال والأساليب يمثل دورًا أصيلًا في طبيعة المسرح التجريبي.

وقد رصدت اللجنة تحولات واضحة في مفهوم الأداء والتمثيل وتأثره بتطور النظريات والفلسفات الجمالية، وظهور مقاربات متنوعة تقوم على الاختزال والأسلوبية والحياد الأدائي، وهي جميعًا مساحات مشروعة للبحث والتجريب.

وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة أهمية أن يظل هذا التطور الجمالي متصلًا بالحضور الإنساني للممثل، بحيث تتكامل أدوات الأداء وأساليبه مع الإحساس والتواصل، دون أن يفقد التجريب قدرته على مجازاة المتلقي.

وترى اللجنة أن قيمة التجريب لا تكمن في كسر المألوف فحسب، بل في قدرته على إنتاج لغة جديدة، وخلق معنى، وإعادة اكتشاف الإنسان من خلال المسرح.

وفي عملها، حرصت اللجنة بكل حيادية ودقة وتجرد أن تناقش كل عرض على حدة، مستعرضة كافة جوانبه الفنية ورؤيته التجريبية.

وبناءً على تجربة لجنة التحكيم في هذه الدورة، وما رصدته من جديد، وحرصًا على إقامة دورات أنجح، وما تتطلع إليه في الدورات القادمة من رغبة جماعية في التطوير، توصي اللجنة بما يلي:

أولًا: توصي اللجنة بأن توضح استمارة المشاركة في المهرجان علاقة العرض المسرحي المشارك بالتجريب.

ثانيًا: توصي اللجنة بـزيادة عدد الجوائز، لتستوعب كافة التخصصات المسرحية، لأن الجوائز محدودة جدًا، بما يتيح تكريم المزيد من التجارب والعناصر الفنية المتميزة.



جوائز لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي – الدورة الثالثة والثلاثون

وعقب ذلك، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية نتائج الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بعد مشاهدة جميع العروض المشاركة، لتتوج الدورة بمجموعة من الجوائز وشهادات التقدير التي شملت العروض والفنانين والعناصر الفنية المختلفة، وأعلنت نتائجها على النحو التالي:

أولًا: شهادات التقدير

قررت لجنة التحكيم منح شهادات التقدير التالية:

* عرض «ليزا المسكينة» – للعازفة فيرونكا كاربوس.

* عرض «لعبة ليلية» – المملكة المتحدة، عن الإضاءة.

* عرض «أنت منذ الأمس» – الأردن، عن الإعداد المسرحي.

* عرض «غياهب الروح» – الإمارات، للفنانة عبير الجسمي.

* عرض «بماذا يحلم الناجون؟!» – مصر، للمخرجة سماح حمدي.

ثانيًا: جائزة لجنة التحكيم الخاصة

قررت لجنة التحكيم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى عرض «لعبة ليلية» من المملكة المتحدة.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى كاترسينا كريلوفا، عن عرض «Zhenya + Tanya = Love» – بيلاروسيا، أما جائزة أفضل ممثل ذهبت مناصفة بين أليكسي تيتكوف، عن عرض «ليزا المسكينة» – روسيا الاتحادية و أمير دريدي، عن عرض «لا موضي» – تونس.

أما جائزة أفضل سينوغرافيا فذهبت إلى سماح حمدي، عن عرض «بماذا يحلم الناجون؟!» – مصر، وجائزة افضل نص ذهبت إلى فهد ردة الحارثي، عن عرض «الناعشون» – المملكة العربية السعودية، أما جائزة أفضل مخرج ذهبت إلى طاهر عيسى، عن عرض «لا موضى» – تونس.

وفاز عرض «Zhenya + Tanya = Love» – بيلاروسيا، بجائزة أفضل عرض في الدورة 33 من المهرجان التجريبي.