الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويع شخص بكلب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على آخر بالضرب وتهديده باستخدام سلاح أبيض وكلب بالجيزة.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته الكلب المستخدم في التعدي.

وتابعت أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3 الجاري، بقصد المزاح واللهو مع أصدقائه، دون حدوث تعد أو إصابات.

وأشارت الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الكلب بإحدى دور الرعاية البيطرية.