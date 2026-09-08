الإمارات ردا على مزاعم بشأن 7 أكتوبر: لا نعلق على تقارير بشأن محادثات قادة الحكومات

قالت الإمارات، الثلاثاء، إنها لا تعلق على ما تنشره وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، وذلك عقب تقرير إسرائيلي تحدث عن تحذير إماراتي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان بشأن تقارير إعلامية، إن "حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات".

وأضافت أنه "منذ 7 أكتوبر (2023) تركزت جهود الإمارات على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من العنف".

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل "حافظت، منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 5 سنوات، على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة".

وأكملت: "وعند الحاجة، جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية".