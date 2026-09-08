مهدي سليمان رجل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

توج مهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا للغاية أمام ضيفه أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقدم مهدي سليمان أداءً مميزًا طوال المباراة ليحافظ على انتصار فريقه بعد التصدي لأربع فرص حقيقية لنادي أبو قير من بينهم تصديين من داخل منطقة الجزاء.

تقدم الزمالك عن طريق محمد إسماعيل في الدقيقة 17، وأضاف البديل أحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 87.

بهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده للنقطة 10، وتقدم لصدراة جدول ترتيب الدوري، في انتظار مباراتي الأهلي وبيراميدز غدًا الأربعاء، لحساب الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد أبو قير عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر من انتصار و3 هزائم.