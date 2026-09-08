منظمة إغاثية: سفينة أوشن فايكنج أنقذت 78 شخصا في عرض البحر المتوسط

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" للإغاثة، أن سفينة "أوشن فايكنج" للإنقاذ نقلت 78 شخصا - بينهم رضيعان - إلى بر الأمان، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال ثلاث عمليات إنقاذ في عرض البحر المتوسط.

وذكرت منظمة الإنقاذ البحري أن الناجين يتلقون حاليا الرعاية الطبية على متن السفينة.

وكان ثلاثة قوارب – انطلق اثنان منها على الأقل من ليبيا - واجهت صعوبات ومخاطر بالقرب من مالطا. وتم إطلاق عمليات الإنقاذ بعد تلقي نداءات استغاثة.

وأفادت المنظمة بأن الناجين قضوا ما يتراوح بين 24 و26 ساعة في عرض البحر، وكان بعضهم يرتدي سترات نجاة غير صالحة للاستخدام البحري.

وأشارت المنظمة إلى أن الكثير من الناجين يعانون من الإجهاد الحراري والجفاف، ومن حروق ناتجة عن التعرض للوقود.

ولم يتم بعد تحديد ميناء آمن لسفينة "أوشن فايكنج"، من أجل إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم.