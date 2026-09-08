تركيا: حريق غابات يجبر المئات على إخلاء منازلهم في إقليم أنطاليا

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، أن رجال الإطفاء يكافحون اليوم الثلاثاء حريق غابات في إقليم أنطاليا الساحلي على البحر المتوسط، بعدما تسبب في إجبار مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم وأصاب شخصين على الأقل.

وذكرت وكالة الأناضول أن الحريق اندلع مساء أمس الاثنين في منطقة أكسو في أنطاليا وتسببت الرياح في انتشاره، وسرعان ما امتدت الرياح القوية إلى منطقة كيبيز المجاورة.

وذكر التقرير أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بسبب إصابات في ساقيهما بينما تلقى ستة آخرون تأثروا بالدخان العلاج في أماكنهم.

وقامت السلطات بإجلاء سكان 254 منزلا على الأقل في أكسو وكيبيز وأغلقت مؤقتا طريقا سريعا بين أنطاليا ومدينة إسبرطة، على بعد نحو 130 كيلومترا (80 ميلا) شمالا.

وذكرت الأناضول أن أكثر من ألفي منزل في المنطقة تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت الوكالة أن ما لا يقل عن 5 طائرات إطفاء و10 مروحيات و110 شاحنات إطفاء و600 فرد تم نشرهم لمكافحة الحريق.