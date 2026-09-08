السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق بطولة نجوم الدلتا لكرة القدم للشباب في المنصورة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، إطلاق بطولة «نجوم الدلتا» لكرة القدم للشباب في مدينة المنصورة، والتي ستختتم بالمباراة النهائية للبطولة كجزء من احتفالات «Pop-Up USA» التابعة للسفارة الأمريكية.

وترعى السفارة الأمريكية هذه البطولة بالتعاون مع مؤسسة Right to Dream وTicketsMarche.

وتجمع البطولة 240 لاعبًا شابًا من ستة عشر فريقًا من الأندية، تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا، ويمثلون محافظات الشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط.

وقال روبين هاروتونيان، الوزير المستشار للدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية في مصر: «بعد نجاح المنتخب المصري في كأس العالم 2026 الذي شاركت الولايات المتحدة في استضافته، حيث حظي الفراعنة باحتفاء وتشجيع الملايين من مشجعي كرة القدم الأمريكيين، نحن فخورون برعاية هذه البطولة لدعم الرياضيين المصريين الشباب في جميع أنحاء منطقة الدلتا».

وأكد أن دعم لاعبي كرة القدم المصريين الشباب يمثل جانبًا مهمًا من الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تشمل تقريب الشعبين من بعضهما البعض، وجلب أحدث التقنيات الأمريكية إلى مصر، وزيادة الفرص الاقتصادية والازدهار في كلا بلدينا».

وستتيح فعالية «Pop-Up USA» في المنصورة لأهالي الدلتا فرصة التعرف عن قرب على الثقافة الأمريكية.

كما ستشهد أيضًا افتتاح «الركن الأمريكي» (American Corner) في فرع مكتبة مصر العامة بالمنصورة، والذي سيكون مساحة دائمة ومجانية تتيح للجمهور التعرف على الولايات المتحدة، وتطوير المهارات المهنية ومهارات الاستعداد لسوق العمل وتعزيز قدرات اللغة الإنجليزية.