شريف عامر يكشف تفاصيل مكالمته مع مديرة مدرسة كفر الجزار بالقليوبية بعد مواجهتها للمحافظ

قال الإعلامي شريف عامر، إنه أجرى مكالمة مع صالحة أبو الفضل مديرة مدرسة كفر الجزار بالقليوبية في أعقاب الجولة التفقدية لمحافظ القليوبية للمدرسة وما أثير من جدل بعدها.

وأضاف خلال برنامجه «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه احترم رغبة صالحة في عدم الحديث بوسائل الإعلام، موضحة أن السيدة كانت متوترة للغاية لأنها رغم عملها 36 سنة بالتربية والتعليم لم تعتد أن تظهر بهذا الشكل تحت الأضواء.

وتابع: «صالحة فعلت مثلما يفعل آلاف من المصريين.. هناك الكثيرون الذين يدفعون أموالًا لينفقون على أعمالهم ويصونها.. هذا يحدث كثيرًا»، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لن تتخذ أي إجراء ضدها.

ولفت إلى أنه سأل صالحة عن وضع المدرسة اليوم فأجابت بأنه جرى ترميم كل شيء، وتابع: «المجاري اتصلحت والبلاعات اتسلكت والسكة المفتوحة على سور المدرسة حتى الحوش تم تنظيفها.. مشكلة السباكة داخل المدرسة واتحلت ومشكلة الصرف الصحي خارج المدرسة اتحلت والحوش اتفرش رمل تمهيدًا لتطهيره».

نوه بأنه من المحتمل أن تخرج أكثر من جهة تبادر بنسب هذه الأعمال إلى نفسها، لكنه أكد أن هذا ترميم أجري بعد الجولة التفقدية، وتساءل عن حال الأماكن التي لا يتم فيها تنفيذ جولات تفقدية وتحديدًا أكثر من 2400 مدرسة في محافظة القليوبية.

وأوضح أن 75% من مدارس القليوبية هي مدارس حكومية، وتساءل عن المشكلات الموجودة بهذه المدارس.



وكانت مديرة المدرسة قد أثارت تفاعلا واسعا بعدما ردت على انتقادات وجهها لها محافظ القليوبية حسام عبد الفتاح خلال جولة مفاجئة، حيث قالت إنها ووكيلة المدرسة أنفقتا 18 ألف جنيه من مالهما الخاص لتجهيز المدرسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.