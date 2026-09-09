التعليم العالي: فعاليات فنية وثقافية وعلمية تقام للمرة الأولى في دورة الألعاب الإفريقية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الـ12 للجامعات، التي تنظمها مصر لأول مرة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، تنطلق غدًا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذه الدورة بالتعاون مع الوزارات المعنية، والاتحادين الإفريقي والدولي للرياضة الجامعية.

وأضاف أن جميع الوفود المشاركة وصلت للقاهرة، وأن الوزارة استكملت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لانطلاق البطولة، ومنها تجهيز الملاعب، وإعداد برنامج فني وثقافي، وإطلاق موقع إلكتروني متعدد اللغات لعرض نتائج الدورة.

وتنظم الوزارة عددًا من الفعاليات الثقافية والعلمية والفنية على هامش الدورة، تتضمن مؤتمرًا علميًا يشارك به باحثون مصريون وأفارقة لمناقشة الاتجاهات المعاصرة في علوم الرياضة، وبرنامج ثقافيًا وفنيًا ينفذ في دار الأوبرا ومقر إقامة الوفود الإفريقية أيضًا، وفقًا لتصريحات عبدالغفار.

وأكد وجود خطة أمنية لتأمين هذه الفعاليات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتًا إلى إجرائهم، اليوم، عرضًا تجريبيًا لفعاليات الافتتاح المقرر غدًا في استاد القاهرة الدولي.

وتابع أن هذه الدورة تحظى بمتابعة وتغطية إعلامية إفريقية، لافتًا إلى اتجاههم لاستضافة الطلاب الأفارقة الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية لحضور الفعاليات، والمنافسات، معلقًا: «هي دورة جديدة في كل شيء».

وأوضح أن هذه الفعالية تستهدف الحفاظ على صورة مصر الحضارية الثقافية الفنية، في أذهان اللاعبين الأفارقة المشاركين بالدورة، ليكونوا سفراء لها بعد عودتهم لبلادهم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة منافسات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي انطلقت فعالياتها اليوم بمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة من 18 دولة إفريقية، يمثلون 82 جامعة ومؤسسة تعليمية.

وتُقام منافسات الدورة في 5 مواقع رئيسية، هي الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ونادي النادي بالعاصمة الإدارية، وصالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، والمركز الأوليمبي بالمعادي، ومجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، فيما يُقام حفل الافتتاح الرسمي مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

ويتنافس المشاركون في 18 رياضة رئيسية، إلى جانب 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية تُدرج لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.