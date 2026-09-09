قال محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إن واقعة الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، داخل بعض المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، وما شهدته من تعامل مع مدير المدرسة، تستوجب التأكيد على أهمية الحفاظ على كرامة المعلم والعاملين في المنظومة التعليمية، مشيدًا بتصرف المدير وخلع ملابسه الرسمية داخل مكتبه وارتداء جلباب للمساعدة في أعمال النظافة، في ظل عدم وجود عمال نظافة بالمدرسة.

وأضاف "عبد الله" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن مدير المدرسة يستحق كل الشكر والتقدير والاحترام، لافتًا إلى أن المدرسة التي شهدت الواقعة لا يوجد لها سور، وكان الأولى بالمحافظ، بحسب تعبيره، أن يبحث عن آلية لتوفير سور يحمي المدرسة والطلاب.

ورأى أن معالجة مثل هذه المشكلات تحتاج إلى تحرك إداري ومالي سريع، فيجب التنبيه على المديرين الماليين في الإدارات التعليمية بسرعة صرف المخصصات اللازمة لتجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي.

وتابع أن فترة الإجازة الصيفية تمثل فرصة لمعالجة أوجه القصور داخل المدارس، مقترحًا الاستعانة بعمالة مؤقتة بالأجر من خلال صناديق الخدمات أو الموارد المتاحة في المحافظات، للقيام بأعمال النظافة وتجهيز المدارس على مستوى الجمهورية.

وانتقد اصطحاب وسائل الإعلام والميكروفونات خلال الجولة، معتبرًا أن طريقة التعامل مع مدير ومديرة المدرسة الذين واجها انتقادات من المحافظ، من وجهة نظره، إساءة للمعلمين أمام الرأي العام، مؤكدًا أن ذلك لا يتناسب مع تقدير الدولة للمعلم، مشددًا على أن كرامة المعلم خط أحمر، مطالبًا بوضع ضوابط واضحة للجولات والزيارات الميدانية للمسئولين إلى المدارس.

وجاءت الواقعة خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها محافظ القليوبية، الدكتور حسام عبد الفتاح، بعدد من المدارس في مدينتي كفر شكر وبنها، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة تفقد أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول ودورات المياه والأفنية، إلى جانب الوقوف على الملاحظات التي قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وخلال الجولة، أثارت حالة أحد المديرين داخل إحدى المدارس جدلاً، بعدما ظهر مرتديا "جلابية"، وهو ما دفع المحافظ إلى سؤاله عن الزي الذي حضر به إلى المدرسة.

وبرر المدير ارتداءه الجلابية بأنه كان يعمل مع العاملين في تنظيف وتجهيز المدرسة، وأنه اضطر إلى تغيير ملابسه أثناء أعمال التنظيف.

وكانت مديرة مدرسة أثارت تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما واجهت انتقادات من المحافظ خلال جولة مفاجئة، مؤكدة أنها ووكيلة المدرسة أنفقتا 18 ألف جنيه من مالهما الخاص لتجهيز المدرسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.