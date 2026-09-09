عميد طب القاهرة يتابع انتظام العمل والخدمات الطبية بمستشفى المنيل القبلي

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن المرور الميداني والمتابعة المستمرة داخل المستشفيات يمثلان محورًا أساسيًا لضمان انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مشددًا على ضرورة قيام مديري المستشفيات بالمرور الدوري على مختلف الأقسام، ومتابعة أحوال المرضى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وانتظام النوبتجيات، والوقوف على أي معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمة الطبية أو جودة الرعاية المقدمة.

وشدد عميد الكلية على أن التقاعس عن المتابعة والمرور الدوري مسؤولية مباشرة يتحملها مديرو المستشفيات، مؤكدًا متابعته الدورية لما يتم رصده خلال المرور من ملاحظات واحتياجات، إلى جانب التقارير الواردة من مديري المستشفيات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، والحفاظ على انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام صلاح بشأن المتابعة الدورية والمستمرة لأحوال المرضى والمرور على جميع خدمات المستشفيات، قامت الدكتورة نها شاهين، مديرة مستشفى المنيل القبلي، الدكتور أحمد كردي، نائب مدير المستشفى، بالمرور على مختلف أقسام المستشفى، بحضور مكتب المتابعة ومكتب المدير الإداري، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضحت الدكتورة نها شاهين أن الجولة تضمنت متابعة أحوال المرضى والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، إلى جانب مراجعة ملفاتهم الطبية وانتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والنوبتجيات، والوقوف على سير العمل داخل الأقسام وأي ملاحظات أو احتياجات تتطلب التدخل، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة.

كما شملت الجولة التواصل المباشر مع عدد من المرضى والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، للوقوف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات والرعاية المقدمة، والتأكد من التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على تجربتهم العلاجية، بما يعزز جودة الخدمة ويضمن الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرضى.