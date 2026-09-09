 الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 6300 جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 6300 جنيه

آية حافظ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 1:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 1:39 م

ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت الأسواق حالة من الهدوء في مستهل التعاملات، مع استقرار الأسعار عند مستويات تعاملات أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في السوق المحلية، بنحو 35 جنيهًا، ليسجل 6300 جنيه، مقارنة بـ6265 جنيهًا في بداية التعاملات.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 40 جنيهًا، ليسجل 7200 جنيه، مقابل 7160 جنيهًا في مستهل التعاملات.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 30 جنيهًا، ليسجل 5400 جنيه، مقارنة بـ5370 جنيهًا في بداية التعاملات.

وعالميًا، سجلت أسعار أوقية الذهب نحو 4394.79 دولار، مع ارتفاعها وسط ترقب الأسواق لتحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية المقرر إعلانها يوم الجمعة المقبل.

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