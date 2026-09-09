توقيع اتفاقية بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وأكرون للطيران لتوريد جهاز محاكاة لطائرات A320neo

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مراسم توقيع اتفاقية بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة أكرون للطيران «Acron Aviation»؛ لتوريد جهاز محاكاة طيران كامل الحركة من طراز «Reality 7e» لطائرات A320neo، بحضور مارك برايسون ريتشاردسون، والسفير البريطاني لدى مصر، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

ووقع الاتفاقية كل من الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وديفيد كاوارد، رئيس شركة أكرون للطيران وحلول التدريب.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز القدرة التنافسية لأكاديمية مصر للطيران للتدريب على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يمثل الجهاز الجديد ثاني جهاز محاكاة طيران كامل الحركة لطائرات A320neo في الأكاديمية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب على طائرات A320، إلى جانب برامج التدريب الدوري والتدريب على الترقية إلى رتبة قائد طائرة، وذلك بمقر الأكاديمية في مطار القاهرة الدولي.

ومن خلال التوسع في منظومة أجهزة المحاكاة، تواصل مصر للطيران تعزيز قدراتها التدريبية وتقديم خدماتها لعملائها في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تواصل الاستثمار في أحدث تقنيات التدريب المتطورة، بما يعزز مكانة أكاديمية مصر للطيران للتدريب كمركز إقليمي رائد لتدريب الطيارين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد عادل أن هذه الاتفاقية ستعمل على ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة الطيران والتدريب، فضلًا عن استقطاب المزيد من المتدربين من الأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن إضافة جهاز المحاكاة الجديد من طراز «Airbus A320neo Reality 7e» تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير إمكانات الأكاديمية وتعزيز قدراتها التدريبية، كما تعكس الاتفاقية عمق الشراكة والتعاون مع شركة «Acron Aviation»، والتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يسهم في دعم خطط الأكاديمية للتوسع في تقديم خدمات التدريب للطيارين والكوادر المتخصصة من مصر ومختلف دول المنطقة.

ومن جانبه، صرح ديفيد كاوارد، رئيس شركة أكرون للطيران وحلول التدريب التجاري، بأن مصر للطيران كانت أول شركة طيران في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على جهاز محاكاة لطائرات A320 من طراز «Reality 7e» لدعم تدريب الطيارين في القاهرة منذ عام 2020.

وأوضح أن إضافة جهاز محاكاة ثانٍ لطائرات A320neo ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على التدريب على عائلة طائرات A320 في المنطقة، مضيفًا: «نفخر بشراكتنا مع مصر للطيران الممتدة لأكثر من عقدين، ونقدّر بشدة الثقة التي أولتها لنا مصر للطيران على مدار هذه السنوات، ونتطلع إلى مواصلة دعم النمو المستمر لأكاديمية مصر للطيران للتدريب ورسالتها في تقديم تدريب عالي المستوى للطيارين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا».

وفي ختام الفعاليات، قام وفد من شركة مصر للطيران بزيارة مركز التدريب التابع لشركة أكرون في لندن، حيث اطلع الوفد على الإمكانات المتكاملة للشركة في تصميم وتصنيع ودعم حلول تدريب الطيارين المتقدمة.